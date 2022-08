Von dem ursprünglichen Mercedes 300 CE ist bei diesem Exemplar nicht mehr viel zu sehen. Oder zu hören. Denn hier ist der Name Programm: Bodykit, ein V8-Motor und andere Modifikationen machen den "Hammer" beinahe einzigartig. 13 Stück wurden insgesamt gebaut und einer wurde am 4. August 2022 in Albuquerque, New Mexico für einen irrsinnig hohen Preis verkauft. Trotz Beule am Heck!

Optik: Umfangreiches Bodykit für den 300 CE



Der sogenannte Hammer ist das Paradebeispiel schlechthin für einen AMG aus den 80er-Jahren. Lackiert in Black Pearl Metallic und mit 17-Zoll-AMG-Aero-Felgen in Chrom, macht der Benz bereits auf den ersten Blick viel her. Und es wird nur besser. Denn dank AMG-Bodykit verfügt der Sternträger über einen ebenfalls schwarz lackierten Kühlergrill, eine modifizierte Frontstoßstange, Nebelscheinwerfer, ausgestellte Radhäuser, verlängerte Seitenschweller, zwei dicke Endrohre und einen Ducktail-Spoiler.

Ganz klar modifiziert: Zwei dicke Abgasendrohre und Ducktailspoiler.



Zwei Macken fallen jedoch auch auf: Der Spoiler löst sich etwas vom Kofferraumdeckel und unter der rechten Rückleuchte ist eine kleine Beule. Nicht zu sehen und dennoch da sind unter anderem die angepassten Stoßdämpfer und Federn.

Die klassichen AMG-Felgen schimmern beim 300 CE 6.0 in Chrom.



Innenraum: Graues Leder und Zebrano-Holz



Im Innenraum geht es exquisit weiter. Sitze, Lenkrad und Türverkleidung sind in graues Leder gefasst, die Fußmatten sind noch original von der Werksauslieferung. An der Mittelkonsole finden sich – typisch für Mercedes in der Zeit – Akzente aus braunem Zebrano-Holz.

Im Innenraum gehen graues Leder und Zebrano-holz Hand in Hand.





Features: Der AMG bietet einige Ausstattungshighlights



Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen! Der Hammer kommt mit Klimaautomatik, elektrischem Schiebedach, getönten Scheiben, einem Alarmsystem, elektrisch verstellbaren Vordersitzen, einem Tempomat sowie elektrischen Fensterhebern. Außerdem wurde in dem AMG ein anderes Soundsystem eingebaut: Sony XR-7200 mit Türlautsprechern und einem Subwoofer im Kofferraum.

Motor und Preis: Aus sechs wurden acht Zylinder



Doch so schön und selten der Anblick bisher bereits war, geht es nun zum Herzstück. Original kam der Mercedes 300 CE mit einem Drei-Liter-Reihensechszylinder. Dieser wurde durch einen Sechs-Liter-V8-Motor ersetzt. Um genau zu sein: Durch den DOHC M117 mit 32 Ventilen. So leistet der Retro-AMG 385 PS und bis zu 565 Nm maximales Drehmoment.

Unter dieser Haube schlummert ein V8-Motor, der stolze 385 PS leistet!





Wer die Spannung um den genauen Preis bis hierhin ausgehalten hat, soll belohnt werden. Der seltene Mercedes ging für umgerechnet ungefähr 749.649 Euro über den Tisch!