Der Mercedes 500E (1990-1995). Mehr muss zum Modell der Baureihe W 124 fast nicht gesagt werden, so sehr steht der seltene Benz für sich. Doch weil es so schön ist, holen wir doch noch etwas mehr aus: Der 500 E (ab 1993 E 500), ist das Top-Modell der Baureihe W 124. Und was braucht es dazu?