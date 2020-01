Mercedes A-Klasse Tuning: Lorinser

Lorinser-Anbauteile und 19-Zöller lassen auch die schwächeren Varianten der A-Klasse sportlich aussehen.

Lorinser will so auch bei den relativ schwachen Motoren mitfür einen satten, kräftigen Klang sorgen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Fahrzeuge mitausgestattet sind, sonst lässt sich die rundnicht installieren. Power-Module bietet Lorinser für die drei Einstiegs-A-Klassen nicht an, wer will kann den Benz aberaufmotzen:für dieund, einundlassen auch die schwächeren Varianten sportlich aussehen.