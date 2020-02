E

So viel kostet der Unterhalt eines AMG C 63 S! Schon mal darüber nachgedacht, was so ein 510 PS starker AMG im Unterhalt kostet? Wir rechnen es Ihnen vor – von Anschaffung bis Fixkosten!





in neues Mercedes-AMG C 63 S Coupé kostet mindestens 88.691 Euro! Der Kaufpreis ist aber nur die halbe Wahrheit, denn obendrauf kommen natürlich noch die Unterhaltskosten Los geht's mit dem Verbrauch : Der V8-Biturbo des C 63 S gönnt sich mindestens 14 l/100 km. Macht bei niedrig angesetzten 10.000 Kilometern jährlich schon mal 175 Euro pro Monat. Hinzu kommen noch Versicherung, Steuer und Service-Kosten.Kleiner Spoiler : Die Kosten sind nicht so hoch, wie vermutet!