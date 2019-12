Das war 2015. Gerade mal vier Jahre später wird für den komplett schwarzen Benz als Gebrauchtwagen nicht mal mehr ein Drittel des Neupreises fällig.Bei dem E 63 S in "all black" handelt es sich um ein 2016er Modelljahr aus erster Hand. Der Power-Kombi wurde in gut vier Jahren 94.900 Kilometer bewegt, regelmäßig gewartet und präsentiert sich auf den Fotos im absoluten Topzustand.

Ab Werk leistet der E 63 S 585 PS, ohne "S-Kürzel" sind es immerhin 557 PS. Nach der Brabus-Kur liegen 650 PS an!

Die Höchstgeschwindigkeit gibt Brabus mit glatten 300 km/h an, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dürfte dank 4Matic-Allradantrieb gerade mal rund 3,5 Sekunden dauern. Aber auch optisch wurde der Kombi aufgewertet, frei nach dem Motto "all black everything" wurden in Bottrop passend zum bösen Look alle Chromteile geschwärzt und ein Heckdiffusor plus Frontsplitter in Echtcarbon verbaut.