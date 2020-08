Über 260.000 Euro hat diese Mercedes E-Klasse einmal gekostet! Zugegeben, das ist keine normale E-Klasse und auch kein normaler Mercedes-AMG E 63 S : Es ist ein. Alle, diekennen wissen, dass der Bottroper Tuner keine halben Sachen macht und so ist der Name Programm.

Ein serienmäßigerholt 612 PS und 850 Nm aus einem Vierliter-V8-Biturbo. Dank Allradantrieb 4Matic+ und Neungang-AMG-Speedshift geht es so in 3,4 Sekunden auf 100 km/h. Trotzdem gibt es Kunden denen diese Supersportwagen-Werte noch zu langsam sind. Doch zum Glück gibt es High End-Tuner wie, die sich dieser Probleme annehmen.Das beinhaltet neben zwei neuen Turboladern unter anderem auch ein neues Steuergerät und die Vmax-Aufhebung auf 300 km/h (an einer weiteren Stufen, die 340 oder sogar 350 km/h ermöglicht, arbeitetbereits). Dank 800 PS geht dervondann in glatten 3,0 Sekunden auf 100 km/h und ist in etwa so schnell wie ein