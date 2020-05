ieim Kühlerschlund sorgen dafür, dass dasim Vorderwagen auch die nötige Luft zum Atmen bekommt. Auch Schweller, Spoiler , Leisten und sogar den Heckspoiler mit Abrisskante dürften die Fanswohl lieben. Natürlich sieht der in düsteres Schwarz gekleideteauf Basis des AMG E 63 S nicht wie irgendein Mercedes E 220d von der Stange aus. Doch die Zeiten, in denen diekomplett auf Krawall gebürstet waren, sind lange vorbei.

Für den Motor gilt das natürlich nicht, denn unter der Haube wird wie eh und je geklotzt und nicht gekleckert. Nach derund neuem Steuergerät schickt der unverändertgroße Biturbo-Achtzylinder(588 kW) und gigantischein den Antriebsstrang. So schafft derschwere Brabus 800 den Spurt von. Der 21 Zoll große Radsatz verzahnt sich kraftschlüssig mit dem Asphalt, die Beschleunigung wirkt jederzeit brachial. Und sie stoppt erst bei. Es wäre auch mehr drin, aber dann wird es mit den Reifen schwierig. Untermalt wird die wilde Fahrt von Gänsehaut machendem tiefen Grollen aus der. Die übrigens einen besonders Trick beherrscht: Der "Coming-Home-Modus" der Klappensteuerung macht das Geräuschniveau sozialverträglich und besänftigt die Nachbarn.

Kostbarer Traum vom Tuner: Für den edlen und starken Brabus 800 werden rund 200.000 Euro fällig.

Gefallen kann auch die bissige Bremse und die nicht zu spitze. Durch die Räder mit ihrem niedrigeren Querschnitt gibt es einevon der Fahrbahn, die durch das elektronisch um 20 Millimeternoch unterstrichen wird. Der Restkomfort ist durch diezumindest für eine derart starke Sportlimousine noch ausreichend. Wer mehr Komfort im Alltag will, kann auf 20-Zöller wechseln. Dann wird es an der Kasse auch etwas billiger, denn mit entsprechenden Individualisierungen im Innern und einer Komplettausstattung sindfür den Brabus 800 fällig. Im Vergleich dazu fällt dergeradezu bescheiden aus. Den geben die Bottroper Benz-Veredler mit erträglichenauf 100 Kilometer an. Dafür sollte man seinen Gasfuß allerdings zügeln – und das macht einem der Brabus 800 wahrlich nicht leicht.