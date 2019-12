o wird der AMG richtig laut! Beim Facelift des C 63 hat Mercedes-AMG ein ganz besonderes Feature einprogrammiert, das Autofans freut und Polizisten der Soko Autoposer in den Wahnsinn treiben könnte.

So leicht funktioniert es:Nach ein paar Sekunden werden die Klappen wieder geschlossen und der AMG wieder leiser. Zwar gibt es den "Emotion Start" schon seit rund einem Jahr, allerdings kennen die wenigsten Leute dieses Feature, das nicht nur beim C 63 und C 63 S ab Baujahr 2019, sondern auch bei anderen AMG-Modellen mit dem Vierliter-V8-Biturbo verfügbar ist.Übrigens ist Mercedes-AMG nicht der erste Hersteller, der auf so eine Idee kommt: Der McLaren 720S hat serienmäßig den sogenannten "Hot Start" an Bord, der dafür sorgt, dass der Supersportwagen beim Anlassen laut knallt!