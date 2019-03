Mercedes-AMG G 63: Brabus 800 Widestar

Für die zusätzliche Kraft wurden die Serien-Turbos durch zwei größere und verstärkteersetzt, die mit 1,6 Bar Druck arbeiten. Den Rest erledigt ein, das Einspritzung, Ladedruck und Zündung mit speziellen Kennfeldern regelt. Durch das Brabus-Tuning steigt auch das Drehmoment um 150 auf, die von der Automatik verwaltet werden. Wer selbst in die Gangwahl eingreifen will, der kann die neuen Alu-Schaltpaddels nutzen.

Im Idealfall katapultiert das 800er-Triebwerk den schweren G in 4,1 Sekunden auf Tempo 100 – vier Zehntel schneller als die Werksversion. Die Vmax ist wegen des hohen Gewichts allerdings – wie gewohnt – auf 240 km/h begrenzt. Auf die Straße kommt die Kraft mit bis zu 23 Zoll großen Rädern (mit 305er-Reifen), die Brabus in vier verschiedenen Designs bereithält. Der Edelstahl-Sportauspuff soll den Brabus 800 klanglich abrunden: Dazu werden je zwei Sidepipes pro Seite montiert.

Der Brabus 800 Widestar ist zehn Zentimeter breiter als die Standard-G-Klasse.



Verpackt wird die Kraft in einer: Die Kotflügelverbreiterungen strecken den Benz vorne und hinten um jeweilsin die Breite. Dazu kommen neue, ein Carbon-Aufsatz mit zweifür die Motorhaube und einbeleuchten die seitlichen Trittleisten, auch in den seitlichen Lufteinlässen gibt es LED-Leuchten – und sogar dieam Dach übernehmen die Funktion von Fernlicht und Lichthupe. Die hauseigene Sattlerei fertigt auf Wunsch eine individuelle, die gemischt mit Holz oder Carbon unzählige Kombinationen ermöglicht. Wie tief man dafür in die Tasche greifen muss, verrät Brabus nicht. Das Basismodell G 63 startet bei rund 150.000 Euro.