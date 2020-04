D

Hier geht's zum Angebot Zum Mercedes GLS 63 AMG

AMG

GLS 63

erist ein typischer Fall von "brauch ich nicht, will ich aber". Das 585-PS-SUV liefert Sportwagen-Fahrleistungen und lässt bis zu sieben Personen daran teilhaben!rennt dank Vmax-Anhebung sogar bis zu 270 km/h. Auch sonst war der Vorbesitzer beim Bestellen nicht knauserig: Zahllose Extras trieben den Neupreis auf über 165.000 Euro! Jetzt steht das Super-SUV fürbeim Händler.Normalerweise wird bei gebrauchten-Modellen an dieser Stelle der Motor angepriesen.Schon serienmäßig ist das SUV mit Nappaleder, Dreizonen-Klimaautomatik, Massagesitzen vorne, Sitzheizung in den Reihen eins und zwei, elektrisch umklappbarer dritter Sitzreihe, Luftfederung mit Wankstabilisierung und 360-Grad-Kamera sehr gut bestückt.