Mercedes-AMG GT 63 S: Brabus 800

Die Brabus-Techniker verbauen zwei neuemitund, die mit maximalDruck Frischluft in den V8 pressen. Den Rest erledigt einmit Hilfe des PowerXtra-Zusatzsteuergeräts, das die Kennfelder des Motormangements neu programmiert. Das Ergebnis:. Nach der Brabus-Kur stehenund glatteim Datenblatt. Die maximale Kraft liegt bei 3600 Touren an, die vom bekannten Neungang-Speedshift-Getriebe verwaltet werden. Auf die Straße kommt die Power übermit 21-Zoll-Druchmesser und 275er-Reifen vorne und 335er-Gummis auf 22-Zöllern an der Hinterachse.

Auf Wunsch bekommt auch der Innenraum eine Komplettbehandlung.

Auf den Standardsprint des Allradlers wirkt sich das Leistungsplus in einer Verkürzung um drei Zehntel aus, der Brabus 800 sprintet inauf Tempo 100. Die Vmax wird weiterhin beielektronisch begrenzt, auch der Norm-Verbrauch bleibt mit 11,3 Litern identisch. Einund Aufsätze für die großen Lufteinlässe sollen dieebenso positiv beeinflussen wie der Diffusoreinsatz am Heck. Außerdem bietet Brabus ein: Per Plug-and-Play-Modul wird das Coupé rundgelegt. Ein optisches Highlight sind die Carbon-Blenden am Stoßfänger und die Titan-Blenden für den vierflutigen Brabus-Sportauspuff. Im Innenraum gibt es bei Brabus keine Grenzen: Farbiges Leder, Carbon , Edelholz und vieles mehr sind lieferbar!