Mercedes-AMG GT R: G-Power-Tuning

All' diese Umbauten sind auch für dasnötig, dass dank nochmal überarbeiteter Software die Leistung aufund die Kraft auf 850 Newtonmeter hochschraubt. Die Preise für die Leistungs-Software liegen zwischen 2500 und 4000 Euro – für den kompletten 800-PS-Umbau werden in Summefällig. Nicht inbegriffen sind die passendenmit 21-Zoll-Durchmesser an der Vorderachse und 22 Zoll hinten. Aufgezogen sind 275er- beziehungsweise 305er-Gummis von Michelin