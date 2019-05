F

ans von Fußballstar Mesut Özil und luxuriösen Benz-Karossen haben jetzt die Chance auf ein ganz besonderes Fahrzeug: Ein Autohändler in Rastede bei Oldenburg (Niedersachsen) verkauft einen Mercedes-AMG S 63 Coupé aus zweiter Hand. Der erste Besitzer war der deutsche Ex-Nationalspieler, der aktuell in England bei Arsenal London unter Vertrag steht. 119.900 Euro ruft Nord Automobile für das in Affalterbach getunte Luxus-Coupé auf – für ein drei Jahre altes Promi-Auto mit 585 PS und nur 28.000 Kilometern auf der Uhr. Zudem hatte Özil in der Aufpreisliste nicht mit Häkchen gespart, der AMG strotzt nur so vor luxuriöser Ausstattung: Mit dabei sind Panoramadach, Head-up-Display , aktiver Park-Assistent und Burmester-Soundsystem. Weitere Details liefert die Website des Autohändlers