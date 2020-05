ieserist ein Statement! Das S 65 Coupé bietet Überfluss in allen Bereichen: V12-Biturbo mit 630 PS und 1000 Nm, viel Luxus und eine hohe Exklusivität. Da es neu über 70.000 Euro Aufpreis zum gleich schnellengekostet hat, haben sich nur wenige Kunden für denentschieden. Dabei war es die einzige Möglichkeit einen V12 im großenzu bekommen.

Im Sommer 2014 präsentierte Mercedes das S-Klasse Coupé als Nachfolger des CL (C 216). Kurz nach dem Marktstart folgten die AMG-Versionen S 63 (V8-Biturbo mit 585 PS) und der mächtige S 65 (V12-Biturbo mit 630 PS). Trotz Mehrleistung war das 65er-Modell kaum schneller, im Vergleich zum S 63 4Matic sogar langsamer. Gleichzeitig verlangte Mercedes einen saftigen Aufschlag von rund 70.000 Euro. Der S 65 mit seinem monumentalen 6,0-Liter-V12-Biturbo war mehr ein Statement als ein normales Luxuscoupé. Wer das Topmodell kaufte, war ein Zwölfzylinder-Connaisseur und wollte zeigen, dass er es geschafft hat. Der Großteil der AMG-Kunden hingegen entschied sich für den sportlicheren S 63 , was Mercedes-AMG dazu veranlasste, das S 65 Coupé im Sommer 2019 vom Markt zu nehmen.

Das in der Basis 249.305 Euro teureist schon ab Werk fast vollausgestattet. Sogar Optionen wie das beim6307 Euro teure Burmester High End 3D-Surround-Soundsystem sind beim Topmodell serienmäßig an Bord. Trotzdem gibt es auch für den V12 noch Sonderausstattungen wie das Panoramadach mit Magic Sky Control (4701 Euro), das LED Intelligent Light System mit Swarovski-Kristallen (3332 Euro) oder den Nachtsicht-Assistent Plus (2428 Euro).