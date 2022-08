Ein Auto, wie aus dem Vollen geschöpft. Luxus- Roadster, knapp zwei Tonnen schwer, V8-Biturbo, 585 PS, Neunstufen-Automatik, Allradantrieb, Keramikbremsen, Wankausgleich, Hinterachslenkung, Sitzbelüftung, Massage und vieles mehr. Dafür ohne Hybrid, E-Motor, Ladekabel, tonnenschweren Lithium-Ionen-Akku und Ähnliches. Fast zu schön, um wahr zu sein.

Der neue SL, Baureihe R 232, trägt angesichts seiner mitunter legendären Ahnen eine gehörige Last auf seinen Schultern. Er soll ja nicht nur die SL-Baureihe fortsetzen, seine Technik benutzt auch der kommende AMG GT – von dem es keinen Roadster mehr geben wird – und in gewisser Weise ersetzt er auch das S-Klasse Cabrio.

Der R 232 wurde, das ist neu, komplett bei AMG entwickelt. Das Design lässt daran schon mal keinen Zweifel, der SL hat einen imposanten Auftritt. Weit aufgerissener, AMG-typischer Panamericana-Grill, schmale Scheinwerfer, lange Motorhaube, weit hinten liegende Sitze, flaches, etwas rundliches Heck wieder mit schmalen Leuchten. Hinten sitzt auch der elektrisch ausfahrbare Spoiler, der in Fahrt seine Stellung je nach Fahrsituation verändert.

Das klappt allerdings nur, wenn die Erziehungsberechtigten mitspielen und weit nach vorn rücken. Zu zweit Reisende nutzen die Nischen besser als zusätzliche Gepäckablage, kann man gut gebrauchen, denn in das Gepäckabteil passt mit maximal 240 Litern (bei geschlossenem Dach) und 213 Litern (geöffnet) jetzt nicht übermäßig viel.



Umso bequemer geht es in der ersten Reihe zu, die straffen Multikontursitze des Testwagens (im Paket 7259 Euro) sind zigfach verstellbar und bieten Belüftung, Massage und Nackenföhn. Optimal sind sie jedoch trotzdem nicht – dazu fehlt im Schulterbereich die Unterstützung.

Man sitzt tief im Auto, fest justiert zwischen Tür und massiger, hoher Mittelkonsole. Das Cockpit ist schlüssig und formvollendet gebaut, die Nähte sind fein gezogen, Details wie die beleuchteten Lüftungsdüsen in Turbinen-Optik leicht verspielt. Die Instrumente im 12,3 Zoll großen Kombiinstrument lassen sich in acht verschiedenen Layouts konfigurieren, durchweg bildschön und sehr gut ablesbar.

Messwerte Modell Mercedes-AMG SL 63 Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–180 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung 0–230 km/h Abzweigung Abzweigung 0–250 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt/warm Abzweigung Abzweigung aus 200 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130/160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 1,6 s 3,5 s 5,2 s 7,5 s 9,3 s 11,4 s 15,6 s 19,4 s 1,6 s 2,0 s 1922/368 kg 53/47 % 12,3/12,3 m 470 mm 32,4/33,3 m 135,0 m 62 dB(A) 68 dB(A) 72/75 dB(A) 11,8 l SP/100 km 14,6 l SP/100 km (+13 %) 19,9 l SP/100 km 347 g/km 475 km

Nur der 11,9 Zoll große, hochkant stehende Touchscreen in der Mitte passt nicht so ganz in das harmonische Ensemble. Sieht aus, wie nachträglich hinzugefügt. Immerhin lässt er sich um 30 Grad in der Neigung verstellen – das soll bei geöffnetem Dach und stärkerer Sonneneinstrahlung die Ablesbarkeit verbessern – klappt auch nicht immer. Grundsätzlich liefert das Display aber viele Infos, stets in brillanter Optik, die Menüs sind äußerst umfangreich, aber gut strukturiert, und wie stets in Bestform ist die kluge und schnelle MBUX-Sprachsteuerung.