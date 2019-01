i

Tipps sowie Vor- und Nachteile von Apple Carplay zur Galerie

Phone-Besitzer haben in Mercedes- und Audi-Fahrzeugen offenbar Probleme beim induktiven Laden ihres Smartphones nach Qi-Standard. Wie das Portal iPhone-ticker.de berichtet, beißt sich die NFC-Bezahlfunktion Apple Pay mit dem von Mercedes eingeführten "Wireless-Charging"-System und der "Phone Box" von Audi . Demnach springt beim Auflegen des iPhones auf das Lade-Pad der Apple-Pay-Dialog auf, sofern das System aktiviert ist. Unangenehme Folge: Funktionen wie die Musikwiedergabe werden bis zur Deaktivierung unterbrochen. Manche Betroffene ignorierten deshalb die komfortable Funktion zum drahtlosen Laden und setzten wieder auf das gute alte Kabel, heißt es.Beim Qi-Standard fließt der Strom von einer Spule im Boden der Box zur Empfängerspule im Smartphone . Obwohl das Problem in den USA bereits seit einem Jahr bekannt ist, scheint Abhilfe derzeit nicht in Sicht. Apple und die Autohersteller schieben sich die Schuld offenbar gegenseitig zu.