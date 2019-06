Mercedes B-Klasse/BMW 2er Active Tourer: Gebrauchtwagen-Test

Frontantrieb, Dreizylindermotor: Die Zielgruppe hat kein Problem mit dem Traditionsbruch bei BMW.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes B-Klasse

Technische Daten Mercedes BMW Motor Vierzylinder/vorn längs Dreizylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1595 cm³ 1499 cm³ Leistung 90 kW (122 PS) bei 5000/min 100 kW (136 PS) bei 4400/min Drehmoment 200 Nm bei 1250/min 220 Nm bei 1250/min Höchstgeschwindigkeit 190 km/h 205 km/h 0–100 km/h 10,2 s 9,3 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super 51 l/Super Getriebe/Antrieb Siebengang-DKG/Vorderrad Sechsstufenautomatik/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4359/1786/1557 mm 4354/1800/1555 mm Kofferraumvolumen 486-1545 l 468-1510 l Leergewicht/Zuladung 1395/565 l 1385/525 kg

Das Geschäftsmodell funktionierte in einer alternden Gesellschaft derart gut, dass BMW nicht länger neidisch zuschauen wollte. Im März 2014 erschien der 2er Active Tourer . Dem Vorbild B-Klasse folgend, schlachtete BMW sogar ein paar heilige Kühe: Front- statt Hinterradantrieb, Drei- statt Vier- oder Sechszylindermotor. Beides wäre bei den Münchnern undenkbar gewesen, als die heute umworbene Seniorenklientel noch im besten Alter war. Interessanterweise ist es gerade diese, die sich kaum am Traditionsbruch stört und beherzt zugreift. Wie stark das Interesse ist, lässt sich leicht an den hohen Restwerten für Gebrauchte ablesen. Frühe Modelle der deutlich gereiften zweiten B-Klasse W 246 klammern sich noch immer hartnäckig an der 10.000-Euro-Marke fest, für den jüngeren BMW sind stets ein paar Tausender mehr fällig.