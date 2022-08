Der Mercedes W 124 passt mit seinen klassischen Mercedes -Tugenden ohne Schwierigkeiten in den Alltag. Deshalb lieben Mercedes-Fans den legendären Daimler. Außerdem ist man mit einem Mercedes W 124 in jeder Lebenslage gut angezogen.

Der Grund für diese einleitenden Sätze: Bei eBay wird gerade ein spannender Mercedes W 124 zum Verkauf angeboten. Es geht um einen 230 TE aus dem Jahr 1989. Der Wagen hat zwar bereits 337.756 Kilometer auf der Uhr. Es wird in der Anzeige aber als sehr gepflegt präsentiert.

Der Verkäufer beschreibt den angebotenen Wagen als sehr schön. Den Angaben zufolge hat ein Kfz-Meister alles erneuert, was an einem Mercedes W 124 Kombi verschleißen kann. Dazu wurde der Zylinderkopf überarbeitet. Steuerkette, Kettenspanner und Wasserkühler sind genauso neu wie die Bremsen hinten. Der Hydrospeicher an der Hinterachse wurde getauscht, das Gleiche gilt für den Nachschalldämpfer.