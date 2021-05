Ein schlichter, fast schon langweiliger, Mercedes 230 E in "Astralsilber" (735) ist keine Seltenheit. Zwischen Ende 1984 und 1997 (Limousine nur bis Mitte 1995) wurde der. Das anfänglich mittlere Baureihe getaufte Modell wurde in etlichen Varianten (Limousine, T-Modell, Coupé und Cabrio) mit den verschiedensten Motorisierungen angeboten. Darunter die gesuchten Topmodelle wie der 500 E (bis 1993), der E 500 (ab 1993) und die seltenen AMG-Versionen 300 E-24 3.4 AMG E 36 AMG und E 60 AMG . Es sei denn, es handelt sich dabei um einen 34 Jahre alten Neuwagen!

Genau das ist bei dem hier gezeigten Mercedes 230 E der Fall. Mercedes-Spezialist Mechatronik aus Pleidelsheim in der Nähe von Stuttgart hat kürzlich einen in diesem Zustand vermutlich einmaligen W 124 verkauft. Unglaublich aber wahr: Der 230 E aus dem Baujahr 1987 hat nur. Ausgeliefert wurde der W 124 – den Namen E-Klasse verpasste Mercedes der Baureihe übrigens erst Mitte 1993 am 27. Mai 1987 an die Mercedes-Benz Niederlassung Braunschweig, wo die unauffällige Limousine als Showroom-Fahrzeug diente. Ganz offensichtlich war das Interesse an dem eher spärlich ausgestatteten W 124 gering, denn nach rund einem Jahr wurde beschlossen, das Fahrzeug einzulagern.