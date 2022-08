Schon häufiger haben wir über Sportwagen oder Luxusautos von Formel-1-Fahrern oder Fußballstars berichtet, die meistens für sechsstellige Summen angeboten wurden. Dieser Mercedes C 124 ist auch aus prominentem Vorbesitz – aber eine ganze Ecke günstiger!

Der Mercedes 230 CE aus dem Baujahr 1988 soll einst den Ludolfs gehört haben. Zugegeben, die Schrottplatz-Brüder sind vom Berühmtheitsgrad nicht unbedingt mit Michael Schumacher oder Sebastian Vettel vergleichbar. Aber immerhin hatten Peter, Uwe, Manni und Günter († 2011) ihre eigene Fernsehserie, von der zwischen 2006 und 2011 93 Episoden ausgestrahlt wurden. In den Jahren 2008 bis 2010 gab es sogar 24-stündige sogenannte "Ludolf-Marathon". Nach dem Tod von Günter im Jahr 2011 wurde es ruhiger um die Auto-Experten aus Dernbach.

Dafür haben Fans jetzt die Möglichkeit, einen Mercedes C 124 zu erwerben, der einst im Besitz der Ludolfs gewesen sein soll. Bei eBay wird das schwarze Coupé, das erstmals am 14. Juni 1988 zugelassen wurde, aktuell zum Kauf angeboten. Welchem der Brüder der 230 CE einmal gehört haben soll, ist nicht bekannt.

Die Farbkombination schwarz/schwarz ist beliebt und geht immer.







Nach Limousine ( W 124 ) und T-Modell (S 124) erweiterte Mercedes die Modellpalette ab 1987 um das Coupé (C 124). Der elegante Zweitürer war technisch eng mit der Limousine verwandt, setzte jedoch auf eine um 85 Millimeter verkürzte Bodengruppe. Nach mehreren Modellpflegen wurde der C 124 1996 eingestellt, gilt aber bereits heute als moderner Klassiker.

Baujahr 1988 und 218.000 Kilometer auf der Uhr



Laut des Verkäufers befindet sich das 124er Coupé in einem ordentlichen Originalzustand. Der Lack macht auf den Bildern einen ebenso guten Eindruck wie der Innenraum. Der schwarzen Lederausstattung sieht man die 218.000 Kilometer Laufleistung nicht unbedingt an. Größere Mängel soll es nicht geben, lediglich die Heckscheibe sei einseitig angelaufen, so der Verkäufer.

Dem Innenraum sieht man die 218.000 Kilometer nicht an, er macht einen gepflegten Eindruck.



Unter der Haube steckt der 2,3 Liter große Vierzylinder ( M 102) mit 132 PS und 198 Nm maximalem Drehmoment. Schade: Anstelle eines Automatikgetriebes ist die weniger gesuchte Handschaltung verbaut. Dafür handelt es sich hierbei um ein unverbasteltes Auto mit deutscher Zulassung in der beliebten Farbkombination schwarz/schwarz, das mit frischem TÜV verkauft wird.

6200 Euro soll der 230 CE kosten



Der aufgerufene Preis von 6200 Euro ist fair, die günstigsten fahrbereiten Mercedes 230 CE gibt es aktuell ab etwa 5000 Euro. Vom Zustand her vergleichbare Exemplare liegen bei mindestens 6000 Euro, was bedeutet, dass für diesen 124er kein "Promi"-Bonus aufgerufen wird.