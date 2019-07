D er millionenschwere Fuhrpark von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo gehört zu den beeindruckendsten der Fußball-Szene. Neben McLaren und Bugatti haben es dem Juventus-Profi vor allem die Modelle der italienischen Nobelmarke Ferrari angetan. So sollen derzeit ein F12 tdf und ein 599 GTO in seiner Garage stehen. Dagegen soll ein ehemaliges Mitglied der CR7-Autofamilie jetzt verkauft werden: Die portugiesischen Autohändler von schwarzen Ferrari 575M bei prominenter Erstbesitzer: Cristiano Ronaldo. Nach Händler-Angaben wurde der im Januar 2005 erstmals zugelassene Supersportler direkt an den Europameister ausgeliefert. Der Service wurde komplett bei Ferrari Lissabon durchgeführt und dokumentiert. Nähere Informationen zur Fahrzeug-Historie liefert Konzept Automobile nicht. Obwohl knapp 15 Jahre alt, ist der 32.000 Kilometer gefahren, die Bilder lassen auf einen Top-Zustand schließen. er millionenschwere Fuhrpark von Fußball-Superstargehört zu den beeindruckendsten der Fußball-Szene. Nebenundhaben es dem Juventus-Profi vor allem die Modelle der italienischen Nobelmarkeangetan. So sollen derzeit einund einin seiner Garage stehen. Dagegen soll ein ehemaliges Mitglied der CR7-Autofamilie: Die portugiesischen Autohändler von Konzept Automobile bieten einenbei Classic Driver an –: Cristiano Ronaldo. Nach Händler-Angaben wurde der imerstmals zugelassene Supersportler direkt an den Europameister ausgeliefert. Derwurde komplett bei Ferrari Lissabon durchgeführt und dokumentiert. Nähere Informationen zurliefert Konzept Automobile nicht. Obwohl knapp 15 Jahre alt, ist der 575M erstgefahren, die Bilder lassen auf einenschließen.

Mächtiger V12 mit F1-Getriebe

Das Cockpit des 575M ist zeitgenössisch schlicht. Über den Automatikhebel wählt man zwischen Komfort und Sport. Nero Daytona", der gepflegte Innenraum ist mit beigem Leder ausgekleidet. Die Bordinstrumente sind von zeitgenössischer Schönheit, heißt: viel Plastik mit einzelnen Metallapplikationen. Für angemessenen Komfort sorgen die elektrisch verstellbaren Sportsitze mit Memory-Funktion. Richtig interessant wird es unter der Alu-Haube. Hier versteckt sich ein mächtiger 5,7-Liter-V12, der bis zu 590 Nm Drehmoment leistet. Die PS-Leistung beträgt laut Inserat 525 PS, das deutet auf eine individuelle Potenzsteigerung hin. Ab Werk leistet der 575M 515 PS. So oder so ist die Kraft des 1,7 Tonnen schweren Ferrari enorm, nach 4,2 Sekunden erreicht er Tempo 100, erst bei 325 km/h ist Schluss. Besonderes Highlight: das optionale F1-Schaltgetriebe. Über die Lenkradwippen schaltet der Fahrer rauf und runter, das Kuppeln erledigt die Automatik. Der Italiener glänzt in elegantem Schwarz namens "", derist mit beigem Leder ausgekleidet. Die Bordinstrumente sind von zeitgenössischer Schönheit, heißt: viel Plastik mit einzelnen Metallapplikationen. Fürsorgen die elektrisch verstellbaren Sportsitze mit Memory-Funktion. Richtig interessant wird es unter der Alu-Haube. Hier versteckt sich ein, der bis zuleistet. Die PS-Leistung beträgt laut Inseratdas deutet auf eine individuelle Potenzsteigerung hin. Ab Werk leistet der 575M. So oder so ist die Kraft desschweren Ferrari enorm, nacherreicht er Tempo 100, erst beiist Schluss. Besonderes Highlight: das optionale. Über die Lenkradwippen schaltet der Fahrer rauf und runter, das Kuppeln erledigt die Automatik.

Preis und Verbrauch des Ferrari 575M