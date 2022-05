Es ist gerade mal drei Monate her, dass das Mercedes C 63 AMG T-Modell von Michael Schumacher zum Spottpreis versteigert wurde – da wird schon das nächste Schumi-Auto zum Kauf angeboten: ein 460 PS starker Ferrari California

Rückblick: Am 3. Februar 2022 fiel in Paris der Hammer für den Mercedes C 63 AMG mit 457 PS, den Michael Schumacher 2010 fuhr. Das Höchstgebot lag bei gerade mal 27.600 Euro – ein Spottpreis. Experten hatten auf einen Verkaufspreis von über 100.000 Euro (110.000 US-Dollar) spekuliert, doch daraus wurde nichts.