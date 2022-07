Der W 124 verkörpert klassische Mercedes -Tugenden und passt ohne Schwierigkeiten in den Alltag. Deshalb lieben Benz-Fans den legendären Daimler so sehr. Außerdem ist man mit einem W 124 gut angezogen. Mit der Limousine fuhren Taxifahrer seinerzeit so gern wie Manager. Im Cabrio konnten sich Filmstars sehen lassen. Das T-Modell schluckt Gepäck wie ein Bus . Und wer Sportler mag, wird den 500 E verehren.