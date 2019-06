ier kommt der nächste! Nach dem, der aktuell in Böblingen zum Verkauf steht, wird in den USA ein noch seltenerer Benz angeboten! Wer dachte, dass nurdas Kürzelverwendet hat, liegt falsch. Der renommierteundhatte Anfang der 90er-Jahre ebenfalls einen E 60 im Angebot und der verfügt sogar noch überals die

Die riesige Carbon-Airbox wurde aufgrund eines Materialfehlers kürzlich getauscht.

Dieser W124 ist stärker als ein E 60 AMG zur Galerie

Dieser(Farbcode 199)istund wurde in den 90er-Jahren aufwendig vongetunt! Die Basis bildet der(ab Mitte 1993 in E 500 umbenannt) mitund(später 320 PS). Der M119 E50 genanntewurde in Florida aufund leistet. Nur zum Vergleich: Derhat. Neben der Hubraumerweiterung hat Renntech eine riesige, ein, einenund mehr eingebaut. Die Umbaukosten lagen vor über 20 Jahren bei 19.000 US-Dollar, was die vorhandenen Rechnungen belegen. Damit die Viergang-Automatik aus dem SL 500 auch mit der Power mithalten kann, wurde das. Außerdem hat Renntech die Antischlupfregelung ASR lahmgelegt – vermutlich, umziehen zu können!