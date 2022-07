Mit dem Dynamischen Image der Marke BMW kollidierte der 2er Gran Tourer gewaltig, wurde daher ersatzlos gestrichen. Kampflos übergeben möchten die Bayern das Segment der Kompaktvans allerdings auch nicht, für den kürzeren und in den Proportionen deutlich ansehnlicheren Active Tourer gibt es daher seit Anfang des Jahres eine Fortsetzung.

Die Neuauflage muss sich heute gegen die B-Klasse behaupten. In dem stetig schrumpfenden Segment gehört der Mercedes zu den erfolgreichsten Protagonisten, tritt hier als etablierter Platzhirsch an. An der Beliebtheit der SUV hat jedoch auch die B-Klasse zu knabbern. Die Zukunft nach dem Auslaufen der Baureihe Mitte der Dekade? Noch ungewiss.

Zoom Die B-Klasse mit Verstellfahrwerk federt geschmeidiger an als der straffe 2er mit M-Fahrwerk (nicht einstellbar). Beide rollen auf 18-Zoll-Rädern.





Gute Gründe, diese beiden zu mögen, finden sich rasch. Zwar sitzt man ein paar Zentimeter flacher als in den technisch verwandten Modellen X1 und GLA , über den Einstieg wird sich aber niemand beschweren. Der klappt bei beiden vorn wie hinten ziemlich entspannt und ohne Kopfeinziehen. Allerdings glänzt der Benz im Fond mit etwas mehr Platz.

B-Klasse entscheidet das Karosserie-Kapitel für sich



Der Active Tourer kontert mit seiner sehr gemütlichen und flexiblen Rückbank. Für 300 Euro Aufpreis ist die nicht nur verschiebbar (60:40), alle drei Lehnenteile lassen sich zudem in der Neigung separat verstellen – toll auf langen Strecken. Doch die B-Klasse entscheidet das Karosserie-Kapitel mit kleinen Vorteilen bei Anhängelast, Kofferraumvolumen und Übersichtlichkeit für sich.

Zoom Die B-Klasse hat einen größeren Kofferraum, etwas mehr Zuladung sowie 300 kg höherer Anhängelast (1,8 Tonnen).





Bei der Bedienung kommen wir um eine erneute Rüge für das entfallene i-Drive nicht herum. Das nun stets notwendige Touchen, die entfallene Klimaeinheit, das Head-up-Display mit Zusatzscheibe sind klare Minuspunkte im Vergleich zur B-Klasse, entsprechend deutlich fällt der Punkteunterschied aus. Da blitzt die jugendliche Frische des BMW zu wenig hervor.

Immerhin: Die Sprachbedienung wirkt etwas umfassender, so lassen sich vom Beifahrerplatz etwa auch die hinteren Fenster per Sprache schließen. Die B-Klasse beherrscht das (noch) nicht, ist sonst aber ebenso herausragend gut, weil stets verständig und auf Zack.

FAHRZEUGDATEN BMW 223i xDrive Active Tourer Mercedes B 250 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Motor, Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Systemleistung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1998 cm³ 160 (218)/5000 360/1500 238 km/h 7-Gang-DSG Allradantrieb Scheiben/Scheiben 225/50 R 18 W Pirelli P Zero 7,5 x 18" 152 g/km 6,7 l 45 l Super S 67 dB(A) 1500/750 kg 75 kg 415–1405 l 4386/2102/1576 mm 2670 mm 44.500 € 52.650 € Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1991 cm³ 165 (224)/5500 350/1800 250 km/h 7-Gang-DSG Allradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 18 W Michelin Pilot Sport 4 7,5 x 18" 161 g/km 7,1 l 51 l Super S 68 dB(A) 1800/750 kg 80 kg 455–1540 l 4419/2020/1562 mm 2729 mm 43.239 € 55.746 €



Hier und da überrascht der Active Tourer mit ein paar cleveren Ideen, fragt an der mehrmals angefahrenen Tiefgarageneinfahrt, ob hier künftig automatisch das Fenster geöffnet werden soll. Soll es. Und daran hält sich das System in der Folge auch verlässlich.

B 250 und 223i stürmen deftig los

Beim automatischen Einparken erkennt der BMW Parklücken zudem präziser als der Mercedes, stellt den Wagen anschließend sehr akkurat mittig in die nicht ganz einfache Lücke (Pfeiler an der Seite), während die B-Klasse in einer weniger komplizierten Parkbucht nach dem automatisierten Einparken die Fahrertür des Nachbarautos blockiert. Entsprechend muss der Fahrer noch mal selbst ran.

Zoom Anderthalb Zentimeter höher sitzt man im BMW 223i (60 cm). Im Innenraum geht es während der Fahrt leiser zu.





Das ist bei beiden generell mit einer ordentlichen Portion Spaß verbunden. Dank potenter Motorisierung (inklusive traktionsstarkem Allrad) stürmen B 250 und 223i deftig los, erreichen bei freier Bahn beachtliche Topspeeds. Beide wirken sehr souverän, aber nicht übermotorisiert.

Der gut gedämmte BMW-Antrieb glänzt mit dem sämigeren Lauf, klingt erst am Ende des Drehzahlbandes hart und kernig. Das verkneift sich die B-Klasse, doch der Zweiliter-Turbo im ohnehin lauteren Mercedes werkelt insgesamt etwas kehliger. Eher nebensächlich: Ab Tempo 160 pfeilt der stärkere und leichtere Mercedes deutlich nachdrücklicher in Richtung Topspeed.

MESSWERTE BMW 223i xDrive Active Tourer Mercedes B 250 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,5 s 6,8 s 11,0 s 17,2 s 32,0 s 3,8 s 4,7 s 1671/499 kg 58/42 % 11,4/11,3 m 600 mm 35,2 m 34,3 m 57 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 5,8 l S/100 km 7,5 l S/100 km (+12 %) 9,8 l S/100 km 177 g/km 720 km 2,5 s 6,6 s 10,4 s 15,8 s 27,6 s 3,5 s 4,5 s 1593/512 kg 60/40 % 11,1/11,0 m 585 mm 35,5 m 34,9 m 58 dB(A) 66 dB(A) 69 dB(A) 6,3 l S/100 km 7,7 l S/100 km (+8 %) 10,2 l S/100 km 183 g/km 650 km



Etwas gekonnter knausert dafür der BMW dank seines Mildhybridsystems. Herausragend sparsam macht ihn der 19 PS starke E-Motor im Getriebe aber auch nicht. Unter acht Liter Testverbrauch sind angesichts der Leistung in beiden Fällen noch okay.

Mehr Komfort in der B-Klasse



Nur okay finden wir außerdem die Doppelkupplung des BMW: Beim Anfahren und beim Wechseln der Richtung eher verschlafen, erlaubte sich die Siebengang-Schaltung zudem ein, zwei Schaltpatzer. Obendrein irritiert die ständig wechselnde Intensität der Rekuperation bei Gaswegnahme. Segeln mit abgeschaltetem Motor? Fehlanzeige.

Was bis zur noch anstehenden Modellpflege auch für den unhybridisierten Mercedes gilt. Doch dessen Doppelkupplung schaltet jetzt schon gekonnter, zu spüren etwa beim für die Getriebe komplizierten Anfahren an Steigungen. Mit mehr Komfort überzeugt auch das weiche Fahrwerk der B-Klasse.

Zoom Vans mit Wumms: Über 200 PS und Allradantrieb – diese Kompaktvans prahlen mit Leistung und Traktion, wirken so sehr souverän.





Über deutlich unter Straßenniveau eingelassene Kanaldeckel gleitet sie deutlich entspannter als der straffe BMW mit seinem M-Fahrwerk. Doch die sehr tief liegende B-Klasse (siehe Fotos unten) patzt dafür mit Aufsetzern, die dadurch aufkommenden Sorgen, den Unterboden zu lädieren, schränken die Alltagstauglichkeit ein.

Ein spannendes, weil knappes Rennen, bis es um die Kohle geht. Im Grundpreis ist der BMW noch teurer, ausstattungsbereinigt wendet sich das Blatt allerdings deutlich. Mit sattem Vorsprung von immerhin 13 Punkten lässt der bayrische Van seinen Konkurrenten hinter sich. Nicht uneinholbar, werden sie in Stuttgart denken – und sich beim kommenden Facelift besonders viel Mühe geben.

1. BMW 223i: 539 Punkte

Den knappen Vorsprung in der Eigenschaftswertung baut der BMW durch geringere Kosten zu einem komfortablen Sieg aus.

2. Mercedes B 250: 527 Punkte

Älter, aber längst nicht abgehängt. Vor allem in puncto Bedienung liefert die B-Klasse überzeugender ab.