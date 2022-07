Selten waren Plug-in-Hybrid-Modelle so gefragt wie heute. Vor allem als Ersatz für den in Verruf geratenen Diesel werden die Teilzeitstromer oft eingesetzt. Doch einige Hersteller haben in der Vergangenheit einen anderen Weg eingeschlagen und versucht, einen Plug-in-Hybrid für Vielfahrer zu kreieren. Dort kam dann anstelle des Benziners ein Diesel zum Einsatz. Eines dieser seltenen Exemplare ist die Mercedes-Benz C-Klasse , allerdings wurde diese Form des Antriebs mit dem Wechsel auf das aktuelle Modell eingestellt.