Den neuen Besitzer erwarten eine zweifarbige Vollleder-Ausstattung, viele Ablagen und Chrom-Elemente.

Die entdeckte Limousine C 32 AMG der zweiten Generation (Baureihe 203) wurde Mitte 2001 erstmals zugelassen und seitdem scheckheftgepflegt sowie baulich nicht verändert. Passend zur tiefblauen Metalliclackierung sind die Sitze in schwarzem und blauem Leder gehalten. Neben dem gut erhaltenen Ledergestühl sorgen Dekorleisten in Carbon-Optik sowie ein Leder-Multifunktionslenkrad für ein edel-sportliches Ambiente im Innenraum. An Bord des C 32 AMG ist zudem ein elektrisches Schiebedach, Klimaautomatik, Sitzheizung und ein Soundsystem. Beim Kauf erhält das Fahrzeug frischen TÜV. Für 9850 Euro ist der angebotene Mercedes C 32 AMG ein echter Tipp. Denn in den gängigen Gebrauchtwagenbörsen finden sich ähnliche Modelle zu einem deutlich höheren Kurs.