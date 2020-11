Mercedes

S-Klasse

Benz

S-Klasse

S 500

Mercedes

Derist bishergelaufen. Seinund beschleunigt dieDie Höchstgeschwindigkeit liegt bei, geschaltet wird per. Laut Inserat hatte der WagenDie Ausstattung desist opulent. Er verfügt über eineund eine. An Bord ist außerdem einDer Innenraum derpräsentiert sich in schwarzem Leder mit dunklen Holzapplikationen. Zahlreiche Assistenzsysteme wieundsind an Bord. Insgesamt macht derauf den Inserats-Bildern einen. 37.990 Euro (inklusive Gebrauchtwagengarantie) soll das Fahrzeug kosten. DerDarunter fallen eine 24-monatige Gebrauchtwagengarantie und zwölf Monate Mobilitätsgarantie. Zudem hat das Fahrzeug einen Gebrauchtwagen-Check absolviert und sechs Monate bzw. 7500 Kilometer vom-Händler bescheinigte Wartungsfreiheit.