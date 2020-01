Unser entdecktes Exemplar wurde erst im März 2018 erstmals zugelassen und ist noch sehr jung. Bislang 29.000 Kilometer wurde der Mercedes Benz V 220 d Marco Polo in der Ausstattungsstufe Horizon gefahren. Angetrieben wird das 2487 Kilo schwere Reisemobil von einem 163 PS starken Selbstzünder.Inseriert ist dieser Horizon für 45.899 Euro.

Mit dem flexiblen Raum- und Sitzplatzkonzept ist der Marco Polo ein Reisemobil, das auch für den Alltag geeignet ist.

©Auto-Scholz GmbH

Durch den Wertverlust kann der neue Besitzer also Geld sparen und erhält diesen flintgrau lackierten Marco Polo mit guter Ausstattung. An Bord gibt es unter anderem ein Komfortfahrwerk, das elektrische Glas-Schiebedach, das aufpreispflichtige Garmin MAP Pilot mit Navigation , den Park-Assistent, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, eine Küche sowie einen Tempomat. Beim als Viersitzer ausgelegten Camper sind die Türen im Fahrgastraum mit einer Sicherung für Kinder ausgestattet.Wer ein Reisemobil will, das auch für Familien interessant sein könnte und mit dem man sich unter Umständen einen Zweitwagen spart, dem könnte der Marco Polo auf Basis der V-Klasse gefallen.