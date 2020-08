W

Gebrauchtwagen mit Garantie 18.990 € Mercedes-Benz C 300 h T, Hybrid-Diesel 147.300 km 147.300 km 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 04/2015 04/2015 Anfragen Mercedes-Benz C 300 h T, Hybrid-Diesel + 72072 Tübingen, Autoforum Tübingen GmbH Zum Inserat Hybrid-Diesel, CO2 99 g/km* In Kooperation mit

er Mittelklasse sagt, muss auch C-Klasse sagen. Der Bestseller von Mercedes bestimmt seit Jahrzehnten den Markt in dem beliebten Segment – erst recht mit dem. Welcher Kombi-Liebhaber sich imein neueszulegen wollte, musste allerdings wie so oft bei Mercedes tief in die Tasche greifen und rund 48.000 Euro hinlegen. In der Basisversion wohlgemerkt, ohne Extra-Ausstattung. Genau in dem Monat wurdeEin technisches Risiko geht ein Gebrauchtwagenkäufer bei der C-Klasse höchst selten ein, imwurde sie. Diebei der Hauptuntersuchung sind herausragend niedrig beim W 205 –. Lediglich bei der Radaufhängung wird "nur" die durchschnittliche Mängelquote um ein Drittel unterboten. Derin der jüngsten Generation bewirkt wegen derniedrige Mängelquoten bei der ersten und zweiten HU. Auch bei densind bei der aktuellen C-Klasse. Und auch bei den Bremsscheiben, an schweren schnellen Autos immer Wackelkandidaten, ist sie um 77 Prozent besser als der Durchschnitt., bei derliegen die, und auch dieverursachen Mercedes-typisch keinen Ärger.