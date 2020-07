014 kam dieauf den Markt. Derglänzt beim TÜV mit guten Noten und in derist der Benz mit einem kombinierten Verbrauch von nur 2,8 bis 4,2 Liter sehr sparsam. Zudem zeigt sich die C-Klasse alsmit einemauch von der praktischen Seite. In Pfarrkirchen (Bayern) steht nun ein günstiger C 300 T für weniger als 19.000 Euro zum Verkauf. 2015 kostete dieses Modell in der Basisausstattung noch

Dieinwurde im April 2015 zum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen.Besonderheit beim Hybrid: In demDiese hat eine Maximalleistung von 20 kW und eine Lithium-Ionen-Batterie mit 0,8 kWh Energiekapazität, wodurch bei niedrigen Geschwindigkeiten und sehr geringer LastanforderungWenn es mal schneller gehen soll, auch kein Problem: Inrauscht der Kombi mit seinemauf Tempo 100. Die(inklusive Gebrauchtwagengarantie) ruft der Händler für den Mercedes auf. Dafür wird viel geboten: Das Fahrzeug hat eine umfangreiche Ausstattung mitZahlreiche Assistenten wiesind ebenfalls mit an Bord. Insgesamt macht derauf den Inserats-Bildern einen. Der Wagen wirkt weder patiniert noch allzu stark gebraucht. Laut Händler ist erundHU und AU wurden gerade erneuert.

Modisch, aber auch zeitlos wie frühere Mercedes-Cockpits? Die Qualität jedoch überzeugt.

dem Werbeslogan scheint Mercedes beim W 205 in die Tat umgesetzt zu haben. Die Mängelquoten beim TÜV sind herausragend niedrig. Die W-205-Modelledie Mängelquote liegt in fast allen Einzeldisziplinen bei 0,0 Prozent. Einzige Ausnahme: die Radaufhängung, aber auch hier wird die durchschnittliche Mängelquote um ein Drittel unterboten.Sie hält lange, was herausragend niedrige Mängelquoten bei der ersten und zweiten HU nach sich zieht.In vier von fünf Einzeldisziplinen erreicht sie den Traumwert von 0,0 Prozent Mängeln, die sind also derart gering, dass sie statistisch nicht erfasst werden können. Und bei den Bremsscheiben, an schweren schnellen Autos immer Wackelkandidaten, unterbietet sie den Mängelschnitt um 77 Prozent. Auch im Kapitel "Umwelt" leistet sich der Typ W 205 keine Patzer.unterbietet die üblichen Mängelquoten um bis zu 75 Prozent. Bei der Abgasuntersuchung , für andere Premiummarken durchaus mit Problemen behaftet, liegen die Beanstandungen deutlich unter der Norm, und die Auspuffanlagen, bei Mercedes seit etlichen Jahren außerordentlich haltbar, verursachen auch keinen Ärger. Hier gibt es weitere gebrauchte Mercedes C-Klassen mit Garantie!