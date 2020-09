C-Klasse in Citrinbraun-Metallic wurde im März 2018 zum ersten Mal zugelassen und ist bisher 112.200 Kilometer gelaufen. Ihr V6-Ottomotor leistet 333 PS. In 5,0 Sekunden rauscht der 9-G-Tronic-Automatik auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 250 km/h. Das allradgetriebene Fahrzeug kommt in der Ausstattungslinie "Avantgarde" mit einer umfangreichen Ausstattung wie 2-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung, Panoramadach und Navigationssystem. Zahlreiche Assistenten wie Abstandswarner, Tempomat, Müdigkeitswarner, Totwinkel-Assistent und Einparkhilfen sind ebenfalls mit an Bord. Eine Anhängerkupplung ist auch vorhanden. Insgesamt macht der Benz auf den Inserats-Bildern einen gepflegten Eindruck. Laut Händler ist der angebotene C 400 unfallfrei, hatte bisher zwei Vorbesitzer. Der TÜV wird bei Übergabe erneuert. Der Wagen wird zudem mit dem Gebrauchtwagensiegel "Junger Stern" ausgewiesen. Darunter fallen eine 24-monatige Gebrauchtwagengarantie und zwölf Monate Mobilitätsgarantie. Zudem hat das Fahrzeug einen Gebrauchtwagen-Check absolviert und sechs Monate bzw. 7500 Kilometer vom Mercedes -Händler bescheinigte Wartungsfreiheit. Dieseinwurde im März 2018 zum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen.Inrauscht der Kombi mit seinerauf Tempo 100. DieDas allradgetriebene Fahrzeug kommt in der Ausstattungslinie "Avantgarde" mit einer umfangreichen Ausstattung wieZahlreiche Assistenten wieundsind ebenfalls mit an Bord. Eine Anhängerkupplung ist auch vorhanden. Insgesamt macht der Benz auf den Inserats-Bildern einen. Laut Händler ist der angebotene C 400 24.920 Euro (inklusive Gebrauchtwagengarantie) soll die C-Klasse kosten. Der TÜV wird bei Übergabe erneuert. DerDarunter fallen eine 24-monatige Gebrauchtwagengarantie und zwölf Monate Mobilitätsgarantie. Zudem hat das Fahrzeug einen Gebrauchtwagen-Check absolviert und sechs Monate bzw. 7500 Kilometer vom-Händler bescheinigte Wartungsfreiheit.

Baureihe W 205 mit herausragenden Noten beim TÜV

Modisch, aber auch zeitlos wie frühere Mercedes-Cockpits? Die Qualität jedoch überzeugt. "Das Beste oder nichts!" – den Werbeslogan scheint Mercedes beim W 205 in die Tat umgesetzt zu haben. Die Mängelquoten beim TÜV sind herausragend niedrig. Die W-205-Modelle absolvieren ihre erste HU ohne Fehl und Tadel, die Mängelquote liegt in fast allen Einzeldisziplinen bei 0,0 Prozent. Einzige Ausnahme: die Radaufhängung, aber auch hier wird die durchschnittliche Mängelquote um ein Drittel unterboten. In der jüngsten Generation kommt der hohe LED-Anteil an der Beleuchtung zum Tragen. Sie hält lange, was herausragend niedrige Mängelquoten bei der ersten und zweiten HU nach sich zieht. Auch bei den Bremsen feiert die aktuelle C-Klasse einen wahren Triumphzug: In vier von fünf Einzeldisziplinen erreicht sie den Traumwert von 0,0 Prozent Mängeln, die sind also derart gering, dass sie statistisch nicht erfasst werden können. Und bei den Bremsscheiben, an schweren schnellen Autos immer Wackelkandidaten, unterbietet sie den Mängelschnitt um 77 Prozent. Auch im Kapitel "Umwelt" leistet sich der Typ W 205 keine Patzer. Er verliert an Motor und Antrieb nur in den allerseltensten Fällen Öl, unterbietet die üblichen Mängelquoten um bis zu 75 Prozent. Bei der Abgasuntersuchung, für andere Premiummarken durchaus mit Problemen behaftet, liegen die Beanstandungen deutlich unter der Norm, und die Auspuffanlagen, bei Mercedes seit etlichen Jahren außerordentlich haltbar, verursachen auch keinen Ärger. Hier gibt es weitere gebrauchte Mercedes C-Klassen mit Garantie!