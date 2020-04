007 kam dieauf den Markt. Derglänzt beim TÜV , und in dergeht derordentlich vorwärts. Zudem ist der Benz alsmit einemauch noch praktisch. In(Hessen) steht nun einfürzum Verkauf. So viel kostet sonst ein neuerin der Basisversion!Derinwurde im Januar 2013 zum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen.die den Kombi inauf Tempo 100 beschleunigen. Dieruft der Händler für den Mercedes auf. Dafür wird viel geboten: Das Fahrzeug hat eine umfangreiche Sonderausstattung mitund. Zahlreiche Assistenten wiesind ebenfalls mit an Bord. Dazu kommen AMG-Insignien wie die, eineoderInsgesamt macht derauf den Inserats-Bildern einen. Der Wagen wirkt weder patiniert noch allzu stark gebraucht. Laut Händler ist erHU und AU wurden gerade erneuert.

AMG-Schaltzentrale vom Feinsten: Sportsitze, Kombiinstrument und Lederlenkrad.

Um mit einem C 63 richtig schnell zu sein, bedarf es. Ein Grund dafür liegt in derdes C 63, der sich in schnellen Kurven doch recht stark neigt und seine Ideallinie auf einem schmalen Grat zwischen Unter- und Übersteuern findet. Diestatt Drehmomentwandler zögert nie, liegt immer richtig und taugt für die Rennstrecke genauso wie fürs träge Bummeln durchs Dorf. BeimDerimist haltbar, kapitale Motorschäden sind nicht bekannt. Auch dasgilt als solide. Einzig die vorderen Domlager des Fahrwerks geben oft früh auf. Der Innenraum ist Mercedes-typisch auf Haltbarkeit ausgelegt, vor allem dieüberzeugen. Hier gibt es weitere gebrauchte Mercedes C 63 AMG mit Garantie!