Mercedes C-Klasse (W205): Tuning Hofele

und einige mehr – sie alle haben den. Der Kühlergrill mit den markanten Längsstreben, der an den Sieg desbeim legendären Panamericana-Rennen in Mexiko im Jahr 1952 erinnern soll, ist imeigentlich den sportlichenvorbehalten.installiert seine Version des Kühlers – unter der Bezeichnungmit "k" und mit Hofele-Logo statt Stern – allerdings auch auf allen anderen C-Klassen. Mit ein paar Kniffen lässt sich aus dem unaufgeregten Stuttgarter Business-Modell ein Hingucker machen.

Das Hofele-Sondermodell bekommt neue Schürzen: Hinten fallen vor allem die beiden Doppel-Endrohre auf.

Das Hofele-Sondermodell "trägt außerdemmit Einzelspeichen und: Vorne gibt es Aero-Einsätze in Echtcarbon, Schwarz oder Chrom, hinten fallen vor allem die beidenauf. Farblich setzt Hofele auf eine: der Body in "Gun Metal matt", das Dach in Hochglanzschwarz. Dazu passt das ebenfallsmit "Flamenco"-roten Einsätzen in den schwarzen Ledersesseln. Das Sondermodell kann mit allen Ausstattungsoptionen und Motoren der Standard-C-Klasse kombiniert werden.