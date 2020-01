in Mercedes CL 500 4Matic hat 2013 neu über 125.000 Euro gekostet. Gebraucht gibt es das 435 PS starke Luxus-Coupé inzwischen deutlich günstiger.

Der obsidianschwarze CL 500 wurde erstmals im August 2014 zugelassen , der Händler weist aber darauf hin, dass es sich um ein 2013er-Baujahr handelt. Das ist logisch, schließlich wurde der CL der Generation C 216 nur zwischen 2006 und Ende 2013 gebaut, bevor Mercedes beim Nachfolger zur Bezeichnung S-Klasse Coupé zurückkehrte.

Am Heck ist das Facelift an den nach innen gewanderten Rückfahrscheinwerfern zu erkennen.

Insgesamt wurden in acht Jahren nur gut 32.000 CL gebaut, wovon knapp 40 Prozent nach Amerika ausgeliefert wurden. In Deutschland fristete das über fünf Meter lange Luxuscoupé von Beginn an ein Schattendasein.Diese Modelle haben allerdings oft Kilometerstände von deutlich über 200.000, Minimum fünf Vorbesitzer und gerne auch den einen oder anderen Unfallschaden. Wartungsstau und eine schlecht angepasste Vierrohr-Abgasanlage gibt es meist kostenlos obendrauf.