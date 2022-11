Großvolumige Motoren, Luxus im Überfluss und ein Neupreis von deutlich über 200.000 DM. Als der Mercedes CL der Generation C 215 1999 vorgestellt wurde, gehörte er zu den luxuriösesten, sichersten und komfortabelsten Autos der Welt. Kurz nach Marktstart präsentierte Mercedes dann das Topmodell, den CL 600 mit 5,8-Liter-V12. Gute 20 Jahre später gibt es das einstige Luxuscoupé günstiger als die meisten Kleinwagen!

Lange Zeit wurde der CL als Prollauto abgestempelt und dem war auch so. Viele C 215 wurden mit MAE-Felgen, Tieferlegung und Vierrohrauspuff "verschönert" und bieten heutzutage nachdem sie durch unzählige Hände gewandert sind eher Wartungsstau statt Luxus-Ambiente. Doch mittlerweile sind originale und unverbastelte C 215 begehrte Youngtimer.

Knapp 48.000 CL wurden gebaut



Der Nachfolger des S-Klasse Coupé C 140 kam 1999 auf den Markt und ist die Coupé-Version der Mercedes S-Klasse (W 220 ) auf deren Plattform er auch basiert. Zwischen 1999 und 2006 wurden insgesamt knapp 48.000 CL gebaut und ausgeliefert. Neben der umfangreichen Serienausstattung inklusive Bi-Xenon-Scheinwerfern, Einparkhilfe vorne und hinten, Klimaautomatik, Leder, elektrisch einstellbare Sitze mit Memory und mehr wurde das 4,99 Meter lange Coupé vor allem für sein Fahrwerk gelobt. Das ABC ( Active Body Control)-Fahrwerk ist ein elektrohydraulisches Stahlfahrwerk mit aktiver Radaufhängung und Wankstabilisierung. Klingt komplex, ist es auch. Im Alter kann das Fahrwerk bei mangelnder Pflege oder unsachgemäßer Tieferlegung oft Probleme machen.

Zoom Trotz über 186.000 Kilometern sieht der Innenraum top gepflegt aus.



Mit der Modellpflege stieg die Leistung des CL 600



Motorenseitig gab es den CL ausschließlich mit V8 und V12. Mit der Modellpflege im Sommer 2002 wurden zudem deutlich stärkere Motoren eingeführt. Während der CL 600 ursprünglich mit einem 5,8-Liter-V12-Sauger ( M 137) mit 367 PS und 530 Nm ausgeliefert wurde, kam mit dem Facelift der M 275 genannte 5,5-Liter-V12-Biturbo zum Einsatz. Statt 367 PS und 530 Nm standen den Kunden jetzt 500 PS und 800 Nm maximales Drehmoment zur Verfügung.

Bei eBay wird aktuell ein komplett originaler Mercedes CL 600 aus dem Baujahr 2000 angeboten. Das bedeutet, unter der Haube steckt noch der V12-Sauger (M 137). Doch da das große Coupé eher zum Cruisen als zum Rasen gebaut wurde, ist das verschmerzbar. Und in puncto Laufruhe gilt: Nichts geht über einen V12!





Auf den ersten Blick abschreckend: Der CL 600 wird nicht in Deutschland, sondern in Slowenien verkauft. Allerdings versichert der Händler "San Remo Classics" (der mit Mercedes-Teilen handelt und sehr gute Bewertungen hat), dass er den CL aus erster deutscher Hand erworben hat und das Luxuscoupé über deutsche Papiere verfügt. Das würde die Zulassung in Deutschland auf jeden Fall erleichtern.

Über 70.000 Euro investiert



Zudem soll das Scheckheft durchgängig geführt sein und das ist erst der Anfang. Über die letzten Jahre sollen angeblich 70.000 Euro in den 600er investiert wurden sein – alles belegbar durch Rechnungen, die einen ganzen Ordner füllen.

Zoom Die Silhouette des C 215 ist zeitlos elegant. Lange wurde das große Coupé verkannt, jetzt ist es langsam im Kommen.





Laut des Verkäufers soll sich der CL in der schönen Farbkombi dunkelblau/schwarz im Ausnahmezustand befinden und auf den Fotos und Videos macht das Luxuscoupé tatsächlich einen extrem gepflegten Eindruck. Von extragroßen Tiefbettfelgen und Vierrohrauspuffanlagen wurde dieser CL glücklicherweise verschont und steht tatsächlich auf den originalen Segin-Felgen, die nur für den 600er erhältlich waren.

Auch der Innenraum macht einen überaus gepflegten Eindruck und alle Spielereien wie Heckrollo, versenkbare hintere Kopfstützen sowie Navi und Co funktionieren genauso wie das anfällige ABC-Fahrwerk.

Zoom Auf dem Tacho stehen 186.199 Kilometer. Angeboten wird der CL mit 186.250 Kilometern – nichts für einen V12-Sauger.