: Das sind die Eckdaten dieses Mercedes CL 600, der jetzt in Ludwigsfelde zum Verkauf steht – zu einem günstigen Preis von knapp unter 17.000 Euro! Besonders interessant machen das Exemplar die überschaubarevon knappund das Brabus-Tuning.

Noch vor der Auslieferung erhielt der CL vom Tuner aus Bottrop ein Sportfahrwerk mit Tieferlegung, 20-Zoll-Felgen, eine Klappenauspuffanlage sowie spezielle Schürzen und Schweller. Der Motor blieb dabei unangetastet. Der vom Händler L+T angebotene Mercedes leistet serienmäßigeausund. Das ermöglicht eine Sprintzeit vonin. Detail am Rande: Der CL 600 istund somit eine Vor-Facelift-Version – es handelt also um den letzten V12-Sauger von Mercedes!

Bereits serienmäßig glänzt das Coupé mit zeitgenössischem Luxus wie Klimaautomatik, elektrisch verstellbaren Memorysitzen und Bi-Xenon-Scheinwerfern. Der angebotene CL hat laut Händler zudem eine komplette Vollausstattung, die Extras wie Lenkradheizung, Massagefunktion für die Vordersitze und sogar TV-Empfang miteinschließt. Eine Weltneuheit war beim CL das ABC-Fahrwerk (Active Body Control), das Wankbewegungen in Kurven, beim Bremsen und Beschleunigen nahezu vollständig unterdrücken sollte.

Die 20-Zoll-Felgen von Brabus stehen dem großen Coupé gut.

Derist fair kalkuliert. Originale Mercedes CL 600 sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt in der Regel einige Tausend Euro teurer. Zieht man noch das Brabus-Tuning in Betracht, ist der Benz ein echtes Schnäppchen! Im Hinterkopf sollte man aber denvonsowie die teilweise exorbitanten Ersatzteilpreise haben. So kosten beispielsweise neue Zündspulen ca. 1200 Euro – pro Zylinderbank!