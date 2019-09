Mercedes CL 65 AMG: Carlsson CK65

ust auf einen Luxus-Benz, der nicht von der Stange ist? Wie wäre es mit diesem: Das über fünf Meter lange Coupé hat einenmitunter der Haube und jede Menge Luxus an Bord!

Den mächtigen Sechsliter-V12 pushte Carlsson von 612 auf 705 PS.

Derwar das Topmodell der Baureihe C 216 und wurde vongebaut. Direkt im Anschluss folgte das Faceliftmodell (Mopf), das am neuen Kühlergrill, anderen Tagfahrleuchten und der Neupositionierung der Rückfahrleuchten erkennbar ist. Unter der Haube des CL 65 arbeitet der bekannteund. Das reicht, um den über zwei Tonnen schweren CL in 4,4 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen.