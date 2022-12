Bis zu 200 Milliarden Sterne gibt es in unserer Galaxie. Ganz so unübersichtlich ist die Modellauswahl bei Daimler nicht. Aber, Hand aufs Herz, haben Sie den CLA Shooting Brake (X117) als Gebrauchten auf dem Radar? Das Lifestyle-Modell ist formal eine Kreuzung aus viertüriger Fließheck-Limousine und klassischem T-Modell. Und es stammt aus einer Ära, in der Daimler in nahezu jeder Nische mit einem Premiumangebot glänzen wollte.