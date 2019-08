A

nfang der 2000er-Jahre dominierte Mercedes mit dem CLK DTM die deutsche Tourenwagenmeisterschaft, gewann in der Saison 2003 neun von zehn Rennen. Um den legendären Seriensieger zu ehren, brachte AMG eine Straßenversion des Renn-CLK heraus, limitiert auf insgesamt 200 Exemplare, davon 100 als Coupé und die gleiche Anzahl an Cabriolets. Beide Varianten wurden mit dem 5,5 Liter großen Kompressor-V8 aus dem Mercedes SL 55 AMG ausgestattet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 300 km/h ist der offene CLK DTM eins der schnellsten Viersitzer-Cabrios überhaupt. Satte 582 PS und 800 Nm Drehmoment sorgen für enormen Vortrieb, in vier Sekunden schießt der 1,7 Tonnen schwere Super-CLK auf Tempo 100. Die exklusiven Modelle waren bereits kurz nach Verkaufsstart vergriffen, dementsprechend selten und begehrt sind heute die Fahrzeuge. Jetzt steht ein besonders gut erhaltener Mercedes AMG CLK DTM Cabrio zum Verkauf ! Die Stuttgarter Mercedes-Spezialisten von Mechatronik bieten ein fast neuwertiges Exemplar bei Classic Driver an. Der erstmals 2006 zugelassene Sportwagen hat den Angaben zufolge erst 4970 Kilometer auf dem Tacho.