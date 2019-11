D

er Mercedes CLK GTR dominierte Ende der 90er-Jahre die FIA-GT-Meisterschaft, unter anderem mit dem späteren DTM-Rekordchampion Bernd Schneider am Steuer. Weil die FIA für die Teilnahme am Wettbewerb aber eine Mindestzahl an Straßenfahrzeugen vorschrieb, baute Daimler eine Kleinserie von 25 Exemplaren, davon 20 Coupés und fünf Roadster . Dieser Rennwagen mit Straßenzulassung lief 1998 in Affalterbach vom Band, der letzte CLK GTR wurde 2002 produziert.