2 6.555 Euro: Genau so viel kostet ein nagelneuer Mercedes A 160 mit Für über 3000 Euro weniger gibt es aber auch einen gebrauchten Mercedes CLS 350 mit sehr guter Ausstattung, der einst fast 85.000 Euro gekostet hat! Hier geht's zum Angebot Mercedes CLS 350 zu verkaufen Zugegeben, der CLS ist in diesem Fall fast sieben Jahre alt und hat rund 145.000 Kilometer auf der Uhr, denn es handelt sich um einen CLS der zweiten Generation. Die heißt intern C 218 und wurde zwischen 2011 und 2018 gebaut. Im September 2014 hat Mercedes seinem viertürigen 6.555 Euro: Genau so viel kostet ein nagelneuermit Vierzylinder und 109 PS in der kompletten Basisausstattung.Die heißt intern C 218 und wurde zwischen 2011 und 2018 gebaut. Im September 2014 hatseinem viertürigen Coupé eine Modellpflege spendiert, die vor allem am Diamantgrill und den neuen Scheinwerfern zu erkennen ist.

CLS auf Unfallfreiheit checken

Die Linienführung des CLS der Generation C 218 wirkt elegant, die schnörkellosen 19-Zöller passen perfekt. Der 350er steht beim Audi-Vertragshändler Feser-Breitschwert zum Verkauf und ist scheckheftgepflegt. Auf den Bildern macht er einen gepflegten Eindruck, allerdings fehlt die Auskunft zur Unfallfreiheit – hier also auf jeden Fall noch mal nachhaken ob und was genau passiert ist. Ein leichter Rempler muss nicht sofort ein Ausschlusskriterium sein. In Süddeutschland wird ein Mercedes CLS Vorfaceliftmodell in der beliebten Farbkombi Schwarz/Schwarz verkauft . Er stammt aus zweiter Hand und ist trotz knapp sieben Jahren und 145.000 Kilometern auf dem Buckel noch keine runtergerockte Bude.Auf den Bildern macht er einen gepflegten Eindruck, allerdings fehlt die Auskunft zur Unfallfreiheit – hier also auf jeden Fall noch mal nachhaken ob und was genau passiert ist. Ein leichter Rempler muss nicht sofort ein Ausschlusskriterium sein.

Unter der Haube des CLS 350 sitzt der bekannte 3,5-Liter-V6-Benziner (M 276), der im CLS 306 PS leistet und seine Kraft über die 7G-Tronic an die Hinterräder abgibt. Der Der Motor gilt generell als solide, einzig die Nox-Sensoren können hin und wieder Probleme machen.

Ehemaliger Neupreis von fast 85.000 Euro

Die Ausstattung des CLS 350 ist umfangreich. Einzig ein dunkler Dachhimmel hätte gut gepasst. CLS edel, was vor allem an der fehlenden AMG-Line liegt. Dafür hat der Erstbesitzer das zurückhaltendere Sport-Paket inklusive schlichter 19-Zöller gewählt. Darüber hinaus ist die Ausstattung, abgesehen von der fehlenden AMG-Line, sehr umfangreich. Ein kleiner Auszug: Comand, Harman&Kardon-Soundsystem, Intelligent Light System, Keyless Go, Sitzheizung hinten, Sitzbelüftung und einiges mehr. Addiert man diese und weitere Extras zum ehemaligen Basispreis von 64.915 Euro, landet man bei einem Neupreis von knapp 85.000 Euro. Optisch wirkt dieseredel, was vor allem an der fehlenden AMG-Line liegt. Dafür hat der Erstbesitzer das zurückhaltendere Sport-Paket inklusive schlichter 19-Zöller gewählt. Darüber hinaus ist die Ausstattung, abgesehen von der fehlenden AMG-Line, sehr umfangreich. Ein kleiner Auszug: Comand, Harman&Kardon-Soundsystem, Intelligent Light System, Keyless Go, Sitzheizung hinten, Sitzbelüftung und einiges mehr.

Über 3000 Euro günstiger als ein neuer A 160