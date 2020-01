uf der Suche nach einem Kombi , aber keine Lust auf Massenware? Wie wäre es mit einem Mercedes CLS 500: Als eleganter Shooting Brake bietet der CLS 500 viel Platz, mächtig Leistung, ordentlich Luxus – und bleibt dabei optisch deutlich zurückhaltender als der bis zu 585 PS starke CLS 63.Der Mercedes CLS der Generation C 218 wurde zwischen Ende 2012 und 2014 auch als Shooting Brake (X 218) angeboten. 2014 folgte schon das Facelift-Modell. Die beliebteste Motorisierung war der 350er-Diesel mit anfangs 265 PS und später 252 PS. Nur wenige Kunden entschieden sich für den Top-Benziner unterhalb des CLS 63 AMG Dank Allradantrieb 4Matic beschleunigt der knapp zwei Tonnen schwere CLS SB in flotten 5,3 Sekunden auf 100 km/h.

Silberner Lack und beigefarbener Innenraum sind eine gewagte Kombination.

Schon ab Werk ist der CLS SB mit Features wie Bi-Xenon-Scheinwerfern, Sitzheizung, Klimaautomatik, elektrischen Sitzen und Niveauregulierung an der Hinterachse sehr gut ausgestattet. Das ist aber noch nicht alles, denn der angebotene CLS hat zusätzlich die sportliche AMG-Line, eine ganze Armada an Fahrassistenzsystemen, Rückfahrkamera, Festplatten-Navigation inklusive DVD und sogar den Nachtsichtassistenten an Bord. Etwas speziell ist der beigefarbene Innenraum mit opulenten Holz-Intarsien. Dafür kommt der CLS mit Volllederausstattung – sogar der Airbag-Pralltopf ist beledert!