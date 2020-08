In Kooperation mit

Die rote designo-Lederausstattung passt gut zum grauen Lack.

CLS Shooting Brake

Mercedes

CLS 220 d

CLS 63 AMG S 4Matic

AMG-Modell

CLS 500

500er Shooting Brake

Der X 218 genanntekam Ende 2012 auf den Markt. Schon im Spätsommer schobdas Faceliftmodell nach, das in erster Linie am serienmäßigen Diamant-Kühlergrill und den neuen Leuchten zu erkennen ist. Die Motorenpalette ist umfangreich und bietet vom Einstiegsdieselmit 170 PS bis zum Topmodellmit 585 PS eine breite Auswahl. Wer nicht gleich zumgreifen wollte,Trotz des hohen Gewichts sprintet derdank 9G-Tronic in 4,9 Sekunden auf 100 km/h.