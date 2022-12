Mercedes setzt voll auf Elektromobilität. Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen. Also neuesten Elektro-Clou präsentiert Mercedes den Mercedes Concept EQT Marco Polo . Offiziell ist die vollelektrische T-Klasse noch ein Konzeptfahrzeug, aber das Basisfahrzeug EQT ist schon sehr nahe am Serienstand. AUTO BILD REISEMOBIL zeigt einige interessante Innovationen am Transport-Allrounder von Mercedes.