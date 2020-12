D

Gebrauchtwagen mit Garantie 19.380 € Mercedes-Benz E 350 ELEGANCE, Benzin 139.455 km 139.455 km 225 kW (306 PS) 225 kW (306 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Mercedes-Benz E 350 ELEGANCE, Benzin + 12103 Berlin, Autohaus Royal GmbH Zum Inserat Benzin, 6.8 l/100km (komb.) CO2 161 g/km* In Kooperation mit

Stilvoll: Auch nach sieben Jahren macht der Innenraum des E 350 Elegance ordentlich was her. ©Autohaus Royal GmbH/heycar

ie Mercedes-Baureihe W 212 gilt als eine der besten der letzten Jahrzehnte: schick, zuverlässig und mit einer breiten Motorenpalette, bei der für jeden was dabei ist. Zwischen 2009 und 2016 rollten schier unzählige Exemplare übers Band:So verschieden sie doch waren, hatten die Mittelklasse-Sterne doch eines gemeinsam: einen relativ hohen Preis.Die übrigen Versionen pendelten sich irgendwo dazwischen ein. Heute gibt es den W 212 nur noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt – und das zum Glück deutlich günstiger.Natürlich sind die 19.380 Euro, die der Händler aufruft, kein Pappenstiel für ein knapp sieben Jahre altes Auto.Die rund 1,8 Tonnen schwere Limousine flitzt in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 250 km/h wirft die Elektronik den Anker. Der Verbrauch hält sich dabei im Rahmen von acht bis zehn Litern, bei gemäßigter Fahrweise.Und wer gemäßigt fährt, kommt hier nicht nur in den Genuss geringerer Spritkosten, sondern der fährt mit diesem Auto auch richtig komfortabel.Zudem sorgen eine Gebrauchtwagengarantie, eine TÜV-Aktualisierung bei Kauf und ein gepflegtes Scheckheft für eine gewisse Sicherheit.