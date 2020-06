D

Mercedes-Benz E 500 Coupé AMG-Plus Sitzklima °, Benzin 99.900 km 300 kW (408 PS) 12/2014

asSchlimm ist das nicht, im Gegenteil: Derist nämlich ein überaus solides Auto mit Bestnoten beim TÜV, was somit auch fürsgilt. Mit der Namensadelung ging natürlich ein Preisaufschlag einher, im großen Coupé ließ sich nach Lust und Laune Geld versenken.Optisch gleicht dasseinen Namensvettern, die-Basis schimmert nicht durch. Als Facelift-Modell trägt es geschwungenere Linien und tritt weniger kantig auf als vor der Modellpflege Das Interieur kleidet sich komplett in Nappaleder, Fahrer und Beifahrer sitzen auf beheizten und belüfteten Multikontursitzen. Auf der Infotainmentseite wurden Comand-Online-Navigation und Surround-Soundsystem bestellt. Dazu hat sich der Vorbesitzer die ganze Palette an Assistenzsystemen gegönnt: LED-Licht und eine selbstlenkende Einparkhilfe mit 360-Grad-Kamera runden die Ausstattungsliste ab.