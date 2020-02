O

Mercedes E 63 Coupé

Mercedes E 500 Coupé

Zum Inserat E 500 mit V8 zum fairen Preis

Mercedes

E-Klasse Coupé

C 63

E-Klasse Coupé

ffiziell hat es einnie gegeben. Aber auch das Topmodell Mercedes E 500 hat einen V8 unter der Haube – ab 2011 sogar mit Biturbo und 408 PS Zwischen 2009 und 2017 hatdasder Generation C 207 gebaut. Eine AMG-Version gab es nicht, stattdessen mussten die Kunden zum kleinerengreifen – den gab es mit V8-Sauger und bis zu 517 PS im C 63 Black Series.Gleichzeitig wurde die normale 7G-Tronic durch das moderne 7G-Tronic Plus ersetzt. So beschleunigt das Coupé in nur 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und wird bei 250 km/h elektronisch eingebremst. In Foren berichten einige Besitzer sogar, dass das Coupé annähernd 300 km/h schaffen soll – ganz ohne AMG-Kürzel.