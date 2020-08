Der Schriftzug 6.3 AMG bedeutet bei diesem E 63 AMG V8-Sauger mit 6208 ccm Hubraum.

AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro

2006 hat Mercedes auf der New York International Auto Show den E 63 als Limousine (W 211) und T-Modell (S 211) präsentiert. Er ist der Nachfolger des E 55 AMG, dessen 5,5-Liter-V8-Kompressor (M 113) 476 PS und 700 Nm leistete.Trotzdem erledigt er den Sprint auf Landstraßentempo in 4,5 Sekunden (T-Modell 4,6 Sekunden) und ist somit minimal schneller als der Vorgänger, was auch auf die neu verbaute AMG Speedshift Siebengang Automatik zurückzuführen ist. Angesichts der brutalen Power tritt der E 63 optisch eher dezent auf. Leicht veränderte Schürzen, eine größere Bremsanlage und der Vierrohr-Auspuff verraten den AMG. An dieser Stelle sei angemerkt, dass über die Jahre auch viele normale 211er mehr oder weniger gut auf AMG-Optik umgebaut wurden und das Angebot an echten E 63 der Baureihe 211 nicht riesig ist.