Mercedes E-Klasse T-Modell: Gebrauchtwagen-Test

Auch nach 145.000 Kilometern wirkt die E-Klasse noch frisch

Ohne digitales Kombiinstrument nur die halbe Pracht: Die analogen Rundinstrumente sind arg schlicht. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1950 cm³ Leistung 143 kW (194 PS) bei 3800/min Drehmoment 400 Nm bei 1600/min Höchstgeschw. 235 km/h 0–100 km/h 7,9 s Tank/Kraftstoff 66 l/Diesel Getriebe/Antrieb Neunstufenaut./Hinterrad L/B/H 4933/1852/1475 mm Kofferraumvolumen 640-1820 l Leergewicht/Zuladung 1921/529 kg Schluss mit den Schwärmereien, kommen wir zu unserem heutigen Testkandidaten aus dem Autohus in Bockel bei Bremen. Die roten Kennzeichen sind am gebrauchten Stuttgarter Edelkombi montiert – auf zur Probefahrt! Beim Betrachten des teilanalogen Kombiinstruments zuckt das Auge erst mal erschrocken zusammen. Hat man so zwar schon mal im Taxi gesehen, dann aber lieber doch aus dem Fenster geschaut – definitiv keine optisch ansprechende Lösung. Erst recht nicht in einem in der Basis schon über 50.000 Euro teuren Kombi . Sei's drum, auch nach 145.000 Kilometern fühlt sich die E-Klasse fast wie frisch aus dem Ei gepellt an. Neben dem nicht volldigitalen Cockpit fallen uns weitere Unterschiede zu unserem Dauertest auf. Der Testwagen vom Autohus verfügt an der Vorderachse nur über Stahlfedern (an der Hinterachse hat das T-Modell zwecks serienmäßiger Niveauregulierung stets Luftfedern). Der Federungskomfort ist damit immer noch überdurchschnittlich gut. Doch mit Airmatic gleitet der Benz noch flauschiger über den Asphalt. Allerdings sind nicht alle Besitzer mit der Airmatic zufrieden. Einige feinfühlige Fahrer monieren eine permanente Unruhe im Chassis trotz optisch ebener Strecken, die sich zuweilen auch durch leichtes Zittern des Lenkrads bemerkbar machen kann. Für die Airmatic gibt es zwar Software-Updates, dieses Problem lässt sich so aber wohl nicht beheben. Auf die vorderen Luftfedern kann man also verzichten. Unbedingt verzichten sollte man auf ein Schiebedach. Der Testwagen hat eines, ruiniert sich damit aber ab Tempo 140 den Geräuscheindruck. Denn aus der Dachluke zieht und zischelt es ganz fürchterlich. Das lässt sich durch Einstellen und neue Dichtungen gewiss optimieren. Dauerhaft flüsterleise ist der Benz aber nur ohne optionales Schiebe- oder Panoramadach.

Die Funktion der Toucheinheit ist oft gestört

(Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Gebrauchtwagen-Test Mercedes E-Klasse T-Modell zur Galerie Fazit von Stefan Novitski: Subjektiv vermittelt der 213 sehr viel Perfektion. Die wenigen Mängel passen da nicht so recht ins Bild. Wir sind gespannt, ob Mercedes die qualitativen Schwächen beim Facelift in den Griff bekommen hat. Urteil: vier von fünf Punkten. Kosten Unterhalt Testverbrauch 6,0 l D/100 km CO2 159 g/km Inspektion 260-520 Euro Haftpflicht (16)* 534 Euro Teilkasko (25)* 167 Euro Vollkasko (25)* 787 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 218 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1233 Euro Anlasser (AT) 1063 Euro Wasserpumpe (AT) 658 Euro Zahnriemen entfällt, Steuerkette Nachschalldämpfer 698 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 881 Euro Bremsscheiben und -klötze 611 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadenfreiheitsklasse 1; **Preise inkl. Lohn und 16 Prozent Umsatzsteuer Was noch stört: die geschwungene Toucheinheit über dem Drehsteller auf der Mittelkonsole, umgangssprachlich auch als Sprungschanze bezeichnet. Sie ist bei unserem Gebrauchtwagen weitgehend ohne Funktion. Ein bekanntes Problem: Fünf gebrauchte Mercedes mit der Toucheinheit durften wir in den letzten Jahren unter die Lupe nehmen. Bei vier Fahrzeugen besaß das Teil keine oder nur eingeschränkte Funktion. Alles keine großen Sachen, aber eben auch nicht so perfekt, wie wir das von solch einem Auto erwarten würden. Letztlich dominieren beim gebrauchten Benz dennoch der solide Eindruck und das angenehme Fahrgefühl. Und so lassen wir uns unsere Liebeserinnerungen am Ende nicht durch ein paar Kleinigkeiten kaputt machen.